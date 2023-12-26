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«Фулхэм» не смог остановить победный ход «Борнмута»

26 Декабря 2023 • 19:59 Комментировать
Борнмут
3:0
Фулхэм
окончен

В 19-м туре Премьер-лиги «Борнмут» играл против «Фулхэма». Первый опасный момент был создан на 44-й минуте, в завершении атаки Алекс Скотт вывел на убойную позицию Джастина Клюйверта - 1:0. После перерыва Антуан Семеньо заработал пенальти, а Доминик Соланке развел мяч и голкипера по углам. На 90-й минуте Луис Синистерра сделал счет разгромным.

«Борнмут» благодаря четвертой победе подряд вышел на чистое 10-е место. Противник 13-й после третьего поражения кряду.

Протокол игры  
Борнмут3:0Фулхэм
(1:0) Клюйверт Джастин44'  
(2:0) Соланке Доминик62'  
(3:0) Синистерра Луис90'  
Нето МурараСмит АдамЗабарный ИльяСенеси МаркосУттара ДангоСкотт АлексКристи РайанСеменьо Антуан 73' (Биллинг Филип ( 73') Клюйверт Джастин 73' (Синистерра Луис ( 73') Тавернер Маркус 88' (Брукс Дэвид ( 88') Соланке Доминик
Запасные: Траверс МаркМефам КрисBen GreenwoodМур КифферРотуэлл ДжоАаронс Макс
Лено Бернд  62'Тете Кенни 73' (Кастань Тимоти ( 73') Адарабиойо ОлуватосинУгелумба КэлвинРобинсон Энтони 83' (Винисиус Карлос ( 83') Пальинья ЖоауКэрни Том 83' (Лукич Саша ( 83') Рид Бобби 73' (Уилсон Гарри ( 73') Перейра Андреас  63' 83' (Балло-Туре Фоде ( 83') Айуоби АлексРодриго Мунис
Запасные: Родак МарекРид ХаррисонХаррис ЛюкДиоп Исса
26 декабря. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Борнмут

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