«Фулхэм» не смог остановить победный ход «Борнмута»

В 19-м туре Премьер-лиги «Борнмут» играл против «Фулхэма». Первый опасный момент был создан на 44-й минуте, в завершении атаки Алекс Скотт вывел на убойную позицию Джастина Клюйверта - 1:0. После перерыва Антуан Семеньо заработал пенальти, а Доминик Соланке развел мяч и голкипера по углам. На 90-й минуте Луис Синистерра сделал счет разгромным.
«Борнмут» благодаря четвертой победе подряд вышел на чистое 10-е место. Противник 13-й после третьего поражения кряду.
Протокол игры
|(1:0) Клюйверт Джастин44'
|(2:0) Соланке Доминик62'
|(3:0) Синистерра Луис90'
Нето Мурара•Смит Адам•Забарный Илья•Сенеси Маркос•Уттара Данго•Скотт Алекс•Кристи Райан•Семеньо Антуан73' (Биллинг Филип (73') •Клюйверт Джастин73' (Синистерра Луис (73') •Тавернер Маркус88' (Брукс Дэвид (88') •Соланке Доминик
Лено Бернд• 62'Тете Кенни73' (Кастань Тимоти (73') •Адарабиойо Олуватосин•Угелумба Кэлвин•Робинсон Энтони83' (Винисиус Карлос (83') •Пальинья Жоау•Кэрни Том83' (Лукич Саша (83') •Рид Бобби73' (Уилсон Гарри (73') •Перейра Андреас 63'83' (Балло-Туре Фоде (83') •Айуоби Алекс•Родриго Мунис
Запасные: Родак Марек•Рид Харрисон•Харрис Люк•Диоп Исса
26 декабря. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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