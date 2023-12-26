«Фулхэм» не смог остановить победный ход «Борнмута»

В 19-м туре Премьер-лиги «Борнмут» играл против «Фулхэма». Первый опасный момент был создан на 44-й минуте, в завершении атаки Алекс Скотт вывел на убойную позицию Джастина Клюйверта - 1:0. После перерыва Антуан Семеньо заработал пенальти, а Доминик Соланке развел мяч и голкипера по углам. На 90-й минуте Луис Синистерра сделал счет разгромным.

«Борнмут» благодаря четвертой победе подряд вышел на чистое 10-е место. Противник 13-й после третьего поражения кряду.