​В «Ливерпуле» приняли решение по звёздному Салаху

Слухи продолжают связывать звёздного нападающего Мохамеда Салаха с клубами Саудовской Аравии. На этом фоне в «Ливерпуле» приняли важное решение по будущему египетского футболиста.

Согласно информации журналиста Экрема Конура, которой он делится в социальных сетях, «Ливерпуль» хочет продлить контракт с Салахом до середины 2027 года. «Красные» хотят договориться с форвардом и таким образом оградить его от интереса со стороны саудовцев.

31-летний Мохамед Салах проводит отличный сезон – в 25 официальных матчах за «Ливерпуль» египтянин забил 16 голов и отдал 8 голевых передач на партнёров.