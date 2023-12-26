Звёздный нападающий «Тоттенхэма» Хын Мин Сон может оказаться в Саудовской Аравии. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, в зимнее трансферное окно саудовские клубы могут предпринять попытки подписать 31-летнего футболиста.

Действующий контракт Сона с «Тоттенхэмом» рассчитан до середины 2025 календарного года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 50 миллионов евро.

Стоит сказать, что клубы Саудовской Аравии имеют широкие финансовые возможности, что позволяет им бороться за статусных игроков из лучших европейских чемпионатов.