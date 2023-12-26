Салах — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Бёрнли»

Сегодня, 26 декабря, «Ливерпуль» проведёт выездной матч чемпионата Англии против «Бёрнли».

Пресс-служба «Ливерпуля» опубликовала стартовый состав команды на предстоящую игру. С первых минут Юрген Клопп решил выставить следующих футболистов: Алиссон (вр), Гомес, Эндо, Ван Дейк, Нуньес, Салах, Гакпо, Эллиотт, Гравенберх, Александер-Арнольд, Куанса.

Начало матча 19-го тура Английской премьер-лиги между «Бёрнли» и «Ливерпулем» запланировано на 20:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.

Добавим, что перед стартом поединка мерсисайдцы находятся на третьей позиции, а хозяева поля располагаются на предпоследней (19-й) строчке.