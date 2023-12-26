Холанн — лучший нападающий мира по версии CIES Football

Международный центр спортивных исследований CIES Football назвал нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна лучшим в мире по итогам 2023 года.

В текущей кампании норвежский голеадор 19 раз поразил ворота соперников в 22 играх. Помимо этого, на счету Холанна пять результативных передач.

Вторую позицию в рейтинге занял нападающий «Атлетико» Мадрид Антуан Гризманн. Третья строчка досталась вингеру «Реала» Родриго.

На данный момент в большинстве европейских лиг наступил перерыв, однако в Англии по традиции стартовал Boxing Day. За самыми интересными матчами можно следить на портале LiveResult, который проводит текстовые трансляции игр.