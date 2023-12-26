​Вуд оформил хет-трик в матче с бывшей командой – ранее в АПЛ это удавалось трём игрокам

Во вторник «Ноттингем Форест» добился гостевой волевой победы над «Ньюкаслом» со счётом 3:1. Главным героем встречи стал нападающий Крис Вуд, который стал автором хет-трика.

Как мы уже сообщали, Вуд стал лишь седьмым игроком, оформившим хет-трик в Boxing Day в эпоху Премьер-лиги. Гуру футбольной статистики также указывают на то, что Вуд стал четвёртым футболистом, которому удалось забить три гола в матче АПЛ против бывшей команды.

Ранее это проделывали Энди Коул в матче против «Ньюкасла» (август 1999), Маркус Бент в матче против «Блэкберна» (декабрь 2007) и Джош Кинг в матче против «Эвертона» (октябрь 2021).

Стоит сказать, что АПЛ была создана в 1992 году.