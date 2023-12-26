Эдерсон — лучший вратарь мира в 2023 году по версии CIES Football

Международный центр спортивных исследований CIES Football назвал голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона Мораеса лучшим в мире по итогам 2023 года.

В текущем сезоне бразильский вратарь провел 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 23 мяча и семь раз смог сыграть «на ноль».

На втором месте в рейтинге оказался страж ворот «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, а тройку замкнул действующий чемпион мира и голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

Напомним, в 2023 году «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, выиграл национальный Кубок, Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира.