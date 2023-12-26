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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: Люди говорят о нашей гениальности только из-за побед

26 Декабря 2023 • 18:43 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
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27.12 23:15

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что болельщики ждут провала «горожан».

— Чем больше ты выигрываешь, тем больше люди хотят, чтобы ты потерпел неудачу. Люди говорят о том, как хорошо мы играем, о нашей гениальности, но это из-за того, что мы выигрываем. Они ничего не понимают в том, что мы делаем на поле, они оценивают нас только по результатам, — цитирует Гвардиолу журналист Джек Гоган.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 34 очка в 17 сыгранных матчах.

Ближайшим соперником команды Гвардиолы станет «Эвертон». Встреча 19-го тура АПЛ должна будет стартовать в 23:15 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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