​«Ньюкасл» закрыл 2023 год неудачным отрезком

Заключительный отрезок 2023 календарного года получился неудачным для «Ньюкасла». В семи последних матчах года команда Эдди Хау потерпела шесть поражений – четыре в Премьер-лиге, одно в Лиге чемпионов и одно в Кубке лиге.

Ещё один матч на этом отрезке «Ньюкасл» выиграл, переиграв дома «Фулхэм» в чемпионате Англии.

Напомним, что во вторник «Ньюкасл» на своём поле проиграл «Ноттингем Форест» с результатом 1:3. На текущий момент команда Эдди Хау занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий матч «Ньюкасл» проведёт 1 января – против «Ливерпуля» на выезде.