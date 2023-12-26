​Варан готов вернуться в родной клуб – это не «Реал»

Рафаэль Варан потерял статус твёрдого игрока основы «Манчестер Юнайтед». Поговаривают, что француз готов сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. Его связывают с несколькими вариантами, в частности с возвращением в «Реал» (мадридцам как раз нужен центральный защитник) или «Ланс».

Как сообщает Goal со ссылкой на L’Equipe, Варан готов снова примерить на себе футболку «Ланса». Остаётся подождать и посмотреть, где в итоге окажется 30-летний защитник.

В сезоне 2023/2024 Рафаэль Варан поучаствовал в 14 матчах «Манчестер Юнайтед». В них француз записал на свой счёт один гол.