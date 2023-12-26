Гвардиола: Начинать сезон с мыслями о трофеях — ужасный подход

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что никогда не входил в новый сезон с мыслями о титулах.

— Конечно, у нас остается удовлетворение от того, что мы сделали, но нам придется это сделать снова. Я никогда не начинал сезон с мыслью о том, сколько титулов мы сможем выиграть. Это ужасный подход. Дальше у нас «Гудисон Парк», дальше этого у меня ничего не существует, — цитирует Гвардиолу журналист Саймон Маллок.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» удалось оформить требл, одержав победу в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Завтра, 27 декабря, «горожане» на выезде сыграют с «Эвертоном». Матч должен стартовать в 23:15 по московскому времени.