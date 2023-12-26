Гвардиола рассказал, почему продолжает работать в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему он до сих пор возглавляет «горожан».

«Причина, по которой мы здесь — не Стамбул и победа над «Интером». Причина, по которой мы здесь — это поражения от «Монако», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Лиона». Мне было очень больно после поражения в финале Лиги чемпионов от «Челси», но теперь этой боли нет», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

Напомним, в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Сити» впервые удалось одержать победу в этом турнире, одолев в главном матче «Интер» со счетом 1:0.

Действующий контракт Гвардиолы с английским грандом рассчитан до середины 2025 года.