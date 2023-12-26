​В «Манчестер Юнайтед» может оказаться бывший директор «Ливерпуля»

«Манчестер Юнайтед» ищет специалиста на должность спортивного директора. Как сообщает на своих страницах Daily Telegraph, этот пост может занять Джулиан Уорд. Ранее этот специалист работал в «Ливерпуле» на разных должностях, в том числе спортивным директором. Уорд покинул мерсисайдский клуб по завершению сезона 2022/2023.

Стоит напомнить, что на днях «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что Джим Рэтклифф приобрёл 25% акций клуба. Именно его компания возьмёт на себя управление футбольными делами «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.