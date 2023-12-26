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​В «Манчестер Юнайтед» может оказаться бывший директор «Ливерпуля»

26 Декабря 2023 • 18:20 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» ищет специалиста на должность спортивного директора. Как сообщает на своих страницах Daily Telegraph, этот пост может занять Джулиан Уорд. Ранее этот специалист работал в «Ливерпуле» на разных должностях, в том числе спортивным директором. Уорд покинул мерсисайдский клуб по завершению сезона 2022/2023.

Стоит напомнить, что на днях «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что Джим Рэтклифф приобрёл 25% акций клуба. Именно его компания возьмёт на себя управление футбольными делами «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Джулиан Уорд ещё теги
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