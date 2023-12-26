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Назван лучший атакующий полузащитник 2023 года

26 Декабря 2023 • 18:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.55 X 3.65 2 2.70
Через 2 ч. 43 мин.

Международный центр спортивных исследований CIES Football назвал пятёрку лучших атакующих полузащитников по итогам уходящего года.

По данным источника, лучшим на своей позиции стан Бруну Фернандеш из «Манчестер Юнайтед». На второй позиции оказался Федерико Вальверде («Реал» Мадрид), а замкнул тройку Илкай Гюндоган («Барселона»). Отметим, что в пятерке лучших оказались сразу два футболиста «Манчестер Сити» — Бернарду Силва и Хулиан Альварес.

В нынешнем сезоне 29-летний Бруну Фернандеш принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и стал автором пяти результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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