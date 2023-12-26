«Ноттингем Форест» впервые обыграл «Ньюкасл» в АПЛ

Во вторник «Ноттингем Форест» отметился сенсацией – команда обыграла «Ньюкасл», причём на выезде. Победа «лесников» со счётом 3:1 получилась волевой – на гол Александра Исака «Форест» ответили хет-триком Криса Вуда.

Любопытно, что это первая победа «Ноттингем Форест» над «Ньюкаслом» в эпоху Премьер-лиги. Ранее в этом соревновании команды пересекались 10 раз, и результаты были такими: 7 побед «сорок», 3 ничьи.

Стоит пояснить, что Премьер-лига Англии была создана в 1992 году, придя на смену Первому дивизиону.

Следующий матч «Ноттингем Форест» проведёт 30 декабря – против «Манчестер Юнайтед» на своём поле.

Вуд – лишь седьмой игрок АПЛ, сделавший хет-трик в Boxing Day