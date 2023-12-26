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Гвардиола: Все ждут осечку «Манчестер Сити»

26 Декабря 2023 • 17:47 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
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27.12 23:15

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о неубедительной игре своей команды в матче с «Астон Виллой».

Напомним, соперники встречались между собой в 15-м туре АПЛ. Поединок завершился победой «Астон Виллы» со счетом 1:0.

— Конечно, у нас бывают плохие моменты, как в матче с «Астон Виллой», которая была лучше нас. Но в чем проблема? Они могут играть лучше, поэтому мы просто должны принять это и двигаться вперед, — приводит слова Гвардиолы PA Sport.

Испанский специалист отметил, что в «Манчестер Сити» царит хорошая атмосфера, но реальность такова, что все вокруг поджидают осечку команды.

На данный момент «горожане» находятся на непривычной для себя пятой позиции в Английской премьер-лиге, имея в копилке 34 очка.

27 декабря «Манчестер Сити» встретится с «Эвертоном» в рамках 19-го тура АПЛ. Старт поединка запланирован на 23:15 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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