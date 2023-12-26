​Вуд – лишь седьмой игрок АПЛ, сделавший хет-трик в Boxing Day

Во вторник «Ноттингем Форест» добился волевой победы в гостях у «Ньюкасла» со счётом 3:1. Игра проходила в Boxing Day (День подарков), когда в Англии по традиции проходит много футбольных матчей.

В составе «Ноттингем Форест» автором хет-трика стал нападающий Крис Вуд. Как сообщает Opta, Вуд стал лишь седьмым игроком, забившим три гола в одном матче Boxing Day в эпоху Премьер-лиги. Ранее это делали Тьерри Анри (2000), Кевин Филлипс (2000), Робби Фаулер (2001), Димитар Бербатов (2011), Гарет Бэйл (2012) и Гарри Кейн (2017).

Отметим, что Английская премьер-лига была создана в 1992 году.

60 лет назад в Boxing Day в чемпионате Англии было весело – 66 голов в десяти матчах!