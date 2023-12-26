Вуд впервые оформил хет-трик в футболке «Ноттингем Форест»

Сегодня, 26 декабря, «Ноттингем Форест» на выезде одолел «Ньюкасл» в 19-м туре чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Форвард «лесников» Крис Вуд забил все три мяча своей команды. Этот хет-трик стал для 32-летнего футболиста первым на клубном уровне за последние два с половиной года.

В текущем сезоне Вуд принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых семь раз смог поразить ворота соперников и записал в свой актив одну результативную передачу.

«Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 17 очков в 19 встречах. Следующим соперником «лесников» станет «Манчестер Юнайтед».