​«Ньюкасл» - худшая команда Англии по результатам в Boxing Day

В Англии принято играть в футбол 26 декабря в Boxing Day – День подарков. «Ньюкасл» в домашнем матче Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» смог открыть счёт, но в итоге проиграл с результатом 1:3.

Как сообщает Opta, в Boxing Day «Ньюкасл» потерпел 47 поражений. Это худший результат среди всех команд в истории английской лиги, о чём рассказывает Opta.

Следующий матч «Ньюкасл» проведёт уже в следующем году – 1 января команда Эдди Хау будет играть на выезде против «Ливерпуля».

Добавим, что «Ньюкасл» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

60 лет назад в Boxing Day в чемпионате Англии было весело – 66 голов в десяти матчах!