Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкасл» - худшая команда Англии по результатам в Boxing Day

26 Декабря 2023 • 17:39 Комментировать

В Англии принято играть в футбол 26 декабря в Boxing Day – День подарков. «Ньюкасл» в домашнем матче Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» смог открыть счёт, но в итоге проиграл с результатом 1:3.

Как сообщает Opta, в Boxing Day «Ньюкасл» потерпел 47 поражений. Это худший результат среди всех команд в истории английской лиги, о чём рассказывает Opta.

Следующий матч «Ньюкасл» проведёт уже в следующем году – 1 января команда Эдди Хау будет играть на выезде против «Ливерпуля».

Добавим, что «Ньюкасл» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

60 лет назад в Boxing Day в чемпионате Англии было весело – 66 голов в десяти матчах!

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1
3
1.36 5.00 8.60
Видео
26.12.23 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун Лутон Таун
2.27 3.45 3.15
Видео
26.12.23 в 18:00
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
2.28 3.55 3.05
Видео
26.12.23 в 20:30
Бёрнли Бёрнли
Ливерпуль Ливерпуль
9.20 5.80 1.30
Видео
26.12.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла Астон Вилла
2.13 3.35 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Декабря
17:51 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» впервые обыграл «Ньюкасл» в АПЛ
17:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Все ждут осечку «Манчестер Сити»
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Вуд – лишь седьмой игрок АПЛ, сделавший хет-трик в Boxing Day
17:39 · Англия. Премьер-лига
Вуд впервые оформил хет-трик в футболке «Ноттингем Форест»
17:39 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» - худшая команда Англии по результатам в Boxing Day
17:28 · Англия. Премьер-лига
Почеттино объяснил, когда «Челси» сможет найти баланс в игре
17:27 · Англия. Премьер-лига
Хет-трик «лесника» Вуда «зарубил» «Ньюкасл»
17:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: Для критиков любое поражение «Манчестер Сити» — это кризис
17:00 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Надеемся, что Кайседо сможет сыграть с «Кристал Пэласом»
16:55 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Нкунку шаг за шагом начинает понимать АПЛ»
16:46 · Англия. Премьер-лига
Почеттино не верит в чемпионство «Челси»
16:38 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: В большом клубе давление – это нормально
16:16 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на форварда «Борнмута» слухи
15:53 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нельзя сказать, что я разочарован настроем игроков в матче с «Вест Хэмом»
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» назвал стартовый состав на матч с «Ноттингем Форест»
Все новости
Рекомендуем