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Почеттино объяснил, когда «Челси» сможет найти баланс в игре

26 Декабря 2023 • 17:28 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1 1.75 X 3.80 2 4.70
27.12 22:30

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился комментарием об игре команды.

— Когда у нас вернутся в строй все футболисты, то мы сможем найти нужный баланс. Сейчас мы пробуем заменить отсутствующих игроков, но нам постоянно недоступны 8-12 человек, поэтому нам приходится адаптироваться, — цитирует Почеттино пресс-служба «синих».

На данный момент «Челси» находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В 18 поединках подопечные аргентинского специалиста смогли набрать 22 очка.

Следующим соперником «синих» станет «Кристал Пэлас». Игра 19-го тура АПЛ запланирована на 27 декабря, начало — в 22:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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