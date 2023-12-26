Почеттино объяснил, когда «Челси» сможет найти баланс в игре

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился комментарием об игре команды.

— Когда у нас вернутся в строй все футболисты, то мы сможем найти нужный баланс. Сейчас мы пробуем заменить отсутствующих игроков, но нам постоянно недоступны 8-12 человек, поэтому нам приходится адаптироваться, — цитирует Почеттино пресс-служба «синих».

На данный момент «Челси» находится на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. В 18 поединках подопечные аргентинского специалиста смогли набрать 22 очка.

Следующим соперником «синих» станет «Кристал Пэлас». Игра 19-го тура АПЛ запланирована на 27 декабря, начало — в 22:30 по мск.