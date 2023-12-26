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Хет-трик «лесника» Вуда «зарубил» «Ньюкасл»

26 Декабря 2023 • 17:27 Комментировать
Ньюкасл
1:3
Ноттингем Форест
окончен

«Боксинг Дэй» в Англии стартовал матчем «Ньюкасл» - «Ноттингем Форест». Команды не отсиживались в обороне и порадовали ярким футболом. В середине первого тайма Александр Исак был сбит в штрафной - пенальти. Голкипер едва не парировал его удар с точки, и счет открыт. Перед свистком на перерыва Энтони Эланга вывел фактически на пустые ворота Криса Вуда - 1:1. И после перерыва эта парочка принесла успех гостям, на сей раз Вуд эффектно подбросил мяч над голкипером - 1:2. На 60-й минуте Вуд вовсе оформил хет-трик.

«Ньюкасл» остается на седьмом месте и рискует опуститься в таблице по итогам 19-го тура, соперник поднялся на 16-е место.

Протокол игры  
Ньюкасл1:3Ноттингем Форест
(1:0) Исак Александр23'  
  45'Вуд Крис (1:1)
  53'Вуд Крис (1:2)
  60'Вуд Крис (1:3)
Дубравка МартинТриппьер КиранШёр Фабиан  88'Ботман Свен 79' (Холл Льюис ( 79') Бёрн Дэн 55' (Уилсон Каллум ( 55') Майли ЛьюисГимараэс Бруно  86'Лонгстафф Шон 71' (Жоэлинтон ( 71') Альмирон Мигель 55' (Ливраменто Валентино ( 55') Исак АлександрГордон Энтони  27'
Запасные: Мерфи АлексРитчи МэттКариус ЛорисДамметт ПолКрафт Эмиль
Тёрнер МэттМонтьель Гонсало  27' 70' (Йейтс Райан ( 70') Ньякат МуссаМурильо ДжейсонЭйна ОлаСангаре Ибрахим  26' 70' (Уильямс Неко ( 70'  84') Данило Ларанжера 90' (Куяте Шейху ( 90') Эланга Энтони 90' (Уорролл Джо ( 90') Гиббс-Уайт МорганХадсон-Одои Каллум 79' (Домингес Николас ( 79') Вуд Крис
Запасные: Тавареш НунуВлаходимос ОдиссеасМангаля ОрельОриги Дивок
26 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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