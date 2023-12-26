Хет-трик «лесника» Вуда «зарубил» «Ньюкасл»

«Боксинг Дэй» в Англии стартовал матчем «Ньюкасл» - «Ноттингем Форест». Команды не отсиживались в обороне и порадовали ярким футболом. В середине первого тайма Александр Исак был сбит в штрафной - пенальти. Голкипер едва не парировал его удар с точки, и счет открыт. Перед свистком на перерыва Энтони Эланга вывел фактически на пустые ворота Криса Вуда - 1:1. И после перерыва эта парочка принесла успех гостям, на сей раз Вуд эффектно подбросил мяч над голкипером - 1:2. На 60-й минуте Вуд вовсе оформил хет-трик.

«Ньюкасл» остается на седьмом месте и рискует опуститься в таблице по итогам 19-го тура, соперник поднялся на 16-е место.