Хет-трик «лесника» Вуда «зарубил» «Ньюкасл»

«Боксинг Дэй» в Англии стартовал матчем «Ньюкасл» - «Ноттингем Форест». Команды не отсиживались в обороне и порадовали ярким футболом. В середине первого тайма Александр Исак был сбит в штрафной - пенальти. Голкипер едва не парировал его удар с точки, и счет открыт. Перед свистком на перерыва Энтони Эланга вывел фактически на пустые ворота Криса Вуда - 1:1. И после перерыва эта парочка принесла успех гостям, на сей раз Вуд эффектно подбросил мяч над голкипером - 1:2. На 60-й минуте Вуд вовсе оформил хет-трик.
«Ньюкасл» остается на седьмом месте и рискует опуститься в таблице по итогам 19-го тура, соперник поднялся на 16-е место.
Протокол игры
|(1:0) Исак Александр23'
|45'Вуд Крис (1:1)
|53'Вуд Крис (1:2)
|60'Вуд Крис (1:3)
Дубравка Мартин•Триппьер Киран•Шёр Фабиан• 88'Ботман Свен79' (Холл Льюис (79') •Бёрн Дэн55' (Уилсон Каллум (55') •Майли Льюис•Гимараэс Бруно• 86'Лонгстафф Шон71' (Жоэлинтон (71') •Альмирон Мигель55' (Ливраменто Валентино (55') •Исак Александр•Гордон Энтони 27'
Запасные: Мерфи Алекс•Ритчи Мэтт•Кариус Лорис•Дамметт Пол•Крафт Эмиль
Тёрнер Мэтт•Монтьель Гонсало 27'70' (Йейтс Райан (70') •Ньякат Мусса•Мурильо Джейсон•Эйна Ола•Сангаре Ибрахим 26'70' (Уильямс Неко (70') • 84'Данило Ларанжера90' (Куяте Шейху (90') •Эланга Энтони90' (Уорролл Джо (90') •Гиббс-Уайт Морган•Хадсон-Одои Каллум79' (Домингес Николас (79') •Вуд Крис
26 декабря. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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