Гвардиола: Для критиков любое поражение «Манчестер Сити» — это кризис

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на критику в адрес игры своей команды.

«Наша игра в матчах с «Кристал Пэлас», «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» — это настоящее доказательство того, что критиков не волнует, как мы играем. Мы играли примерно на том же уровне, что и последние восемь лет, но для них любое поражение означает кризис, катастрофу», — приводит слова Гвардиолы журналист Джек Гоган.

За 17 игр «Манчестер Сити» набрал 34 очка и располагается на пятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

27 декабря «горожане» встретятся на выезде с «Эвертоном». Начало поединка запланировано на 23:15 по московскому времени.