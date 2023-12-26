Почеттино: «Надеемся, что Кайседо сможет сыграть с «Кристал Пэласом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался насчёт кадровой ситуации в полузащите. Напомним, Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо пропустили последний матч чемпионата с «Вулверхэмптоном», который закончился поражением 1:2 на выезде.

«Энцо Фернандес точно не сыграет с «Кристал Пэласом», но мы надеемся, что Мойсес Кайседо сможет принять участие в матче. В воскресенье ему было уже лучше. У него была высокая температура, поэтому он был изолирован. Надеюсь, Мойсес сможет немного потренироваться, а затем сыграть в матче», – сказал Почеттино в интервью официальному сайту «Челси».