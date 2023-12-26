Почеттино: «Нкунку шаг за шагом начинает понимать АПЛ»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от адаптации нападающего Кристофера Нкунку к Английской премьер-лиге. Напомним, француз отметился дебютным голом в матче с «Вулверхэмптоном», но «синие» всё равно проиграли на выезде 1:2.

«Нкунку шаг за шагом начинает понимать АПЛ. Ему предстоит ощутить, что в этом турнире игроки действуют более быстро и агрессивно, чем в чемпионатах других стран. В данный момент Кристофер только вернулся после травмы. Его лучшая позиция – это «десятка» или «ложная девятка», – цитирует Почеттино официальный сайт «Челси».