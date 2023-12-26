Почеттино не верит в чемпионство «Челси»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино высказался о своей работе на посту главного тренера лондонского «Челси».

По словам наставника, в самом начале сезона он верил в борьбу за чемпионство, но теперь, похоже, шансов на это не осталось.

— Мы знали, что нам будет тяжело, но не ожидали, что настолько. Травмы и дисквалификации ухудшили нашу ситуацию. Мы потеряли слишком много важных игроков, слишком много различных обстоятельств, независящих от нас, повлияли на результат. Но я по-прежнему считаю, что это хороший вызов, — заявил Почеттино журналистам.

После 18 сыгранных матчей «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в копилке 22 очка. Лидером чемпионата является «Арсенал», в активе которого 40 баллов.