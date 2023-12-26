​Почеттино: В большом клубе давление – это нормально

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о давлении, которое оказывается на него и команду.

«Мы в большом клубе, и мы чувствуем давление. Это нормально. Когда ты огорчён, и у тебя нет опыта, какой есть у других команд, ты можешь совершить ошибку», - сказал Почеттино, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ранее Маурисио Почеттино не раз говорил о том, что состав «Челси» достаточно молод, и команде нужно время.

На текущий момент «Челси» располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 27 декабря – против «Кристал Пэлас» на своём поле.