Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке может пополнить состав «Тоттенхэма». Об этом сообщает Sun Sport.

По сведениям источника, лондонский клуб планирует усилить свою атакующую линию в предстоящее трансферное окно. Отмечается, что «шпоры» намерены подписать 26-летнего Соланке, так как у них нет возможности приобрести дорогостоящего нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона, за которым клуб следил ранее.

В нынешнем сезоне Соланке появился на поле в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Борнмутом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 25 миллионов евро.