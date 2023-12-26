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«Тоттенхэм» нацелился на форварда «Борнмута» слухи

26 Декабря 2023 • 16:16 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
1 2.55 X 3.90 2 2.50
28.12 22:30

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке может пополнить состав «Тоттенхэма». Об этом сообщает Sun Sport.

По сведениям источника, лондонский клуб планирует усилить свою атакующую линию в предстоящее трансферное окно. Отмечается, что «шпоры» намерены подписать 26-летнего Соланке, так как у них нет возможности приобрести дорогостоящего нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона, за которым клуб следил ранее.

В нынешнем сезоне Соланке появился на поле в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Борнмутом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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