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Тен Хаг: «Нельзя сказать, что я разочарован настроем игроков в матче с «Вест Хэмом»

26 Декабря 2023 • 15:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.55 X 3.65 2 2.70
Через 4 ч. 58 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о настрое своих футболистов в матче с «Вест Хэмом». Напомним, манкунианцы проиграли лондонцам на выезде со счётом 0:2, из-за чего опустились на восьмую строчку в турнирной таблице.

«Нельзя сказать, что я разочарован настроем игроков в матче с «Вест Хэмом». Тем не менее, мы должны знать, что стандарты в «Манчестер Юнайтед» всегда высоки. Нам нужно принять это. Каждый футболист должен выкладываться на максимум», – сказал тене Хаг на пресс-конференции.

Меньше «Манчестер Юнайтед» в этом розыгрыше АПЛ забила только одна команда – «Шеффилд Юнайтед», который находится на дне турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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