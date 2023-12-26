«Ньюкасл» назвал стартовый состав на матч с «Ноттингем Форест»

Пресс-служба «Ньюкасла» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в игре чемпионата Англии с «Ноттингем Форест».

Стартовый состав «Ньюкасла»: Дубравка (вр), Триппьер (к), Шёр, Борман, Бёрн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон, Исак.

Встреча 19-го тура Английской премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Ноттингем Форест» состоится сегодня, 26 декабря. Начало поединка запланировано на 15:30 по московскому времени.

Перед стартом поединка «сороки» находятся на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, а «лесники» располагаются на 17-й строчке.