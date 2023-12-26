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​«Олд Траффорд» могут снести

26 Декабря 2023 • 14:57 Комментировать (1)

Знаменитый стадион «Олд Траффорд» может быть снесён. Как сообщает в социальных сетях журналист Джеймс Дакер, новый владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф и семейство Глейзеров призывают снести старый стадион и построить на его месте новую современную арену. Они хотят привлечь к новому проекту компанию Populous, которая сейчас курирует проект реконструкции «Олд Траффорд».

Стоит сказать, что некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» в социальных сетях уже выступают против сноса «Олд Траффорд», учитывая его историю. Эти фанаты хотят, чтобы арену реконструировали, а не строили заново.

Отметим, что состояние «Олд Траффорд» давно вызывает тревогу у фанатов – на стадионе течёт крыша, крошится кровля, и так далее.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Олд Траффорд
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Комментарии (1)
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ингерман
26 Декабря 2023 в 15:14
ай неужта олд хворост поставют.. дождалси балезный.. А-ха-ха-ха! )))
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