​«Олд Траффорд» могут снести

Знаменитый стадион «Олд Траффорд» может быть снесён. Как сообщает в социальных сетях журналист Джеймс Дакер, новый владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф и семейство Глейзеров призывают снести старый стадион и построить на его месте новую современную арену. Они хотят привлечь к новому проекту компанию Populous, которая сейчас курирует проект реконструкции «Олд Траффорд».

Стоит сказать, что некоторые фанаты «Манчестер Юнайтед» в социальных сетях уже выступают против сноса «Олд Траффорд», учитывая его историю. Эти фанаты хотят, чтобы арену реконструировали, а не строили заново.

Отметим, что состояние «Олд Траффорд» давно вызывает тревогу у фанатов – на стадионе течёт крыша, крошится кровля, и так далее.