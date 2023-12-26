​60 лет назад в Boxing Day в чемпионате Англии было весело – 66 голов в десяти матчах!

26 декабря в Англии отмечают Boxing Day – День подарков. В этот день на туманном Альбионе принято играть в футбол. Если брать Премьер-лигу, то во вторник пройдут пять матчей 19-го тура. Программа относительно скромная, ведь бывало и так, что 26 декабря проводились все или почти все матчи тура топ-дивизиона.
В Англии часто вспоминают 26 декабря 1963 года. В тот Boxing Day проходили 10 из 11 матчей тура местного чемпионата. Результаты получились по-настоящему праздничными:
«Блэкпул» - «Челси» 1:5;
«Бёрнли» - «Манчестер Юнайтед» 6:1;
«Фулхэм» - «Ипсвич» 10:1;
«Лестер» - «Эвертон» 2:0;
«Ливерпуль» - «Сток Сити» 6:1;
«Ноттингем Форест» - «Шеффилд Юнайтед» 3:3;
«Шеффилд Уэнсдей» - «Болтон» 3:0;
«Вест Бромвич» - «Тоттенхэм» 4:4;
«Вест Хэм» - «Блэкберн» 2:8;
«Вулверхэмптон» - «Астон Вилла» 3:3.
В 10 играх того дня было забито 66 голов!
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