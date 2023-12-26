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Регилон: «Астон Вилла» очень хорошо играет, матч будет интересным»

26 Декабря 2023 • 13:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Астон Вилла
1 2.55 X 3.65 2 2.70
Через 7 ч. 23 мин.

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Серхио Регилон поделился ожиданиями от матча с «Астон Виллой», который состоится сегодня вечером на «Олд Траффорд». Напомним, в последнем туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» и опустился на восьмое место в турнирной таблице. «Астон Вилла» располагается на третьей строчке.

«Астон Вилла» очень хорошо играет, матч будет интересным. Я знаю тренера Унаи Эмери. Считаю, что он способен построить топ-команду», – цитирует Регилона Centre Devils.

Регилон выступает за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды из «Тоттенхэма». Команда Эрика тен Хага может прервать аренду испанца в январе.

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