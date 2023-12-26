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Почеттино: «Не думаю, что у «Челси» проблемы с дисциплиной»

26 Декабря 2023 • 13:47 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1 1.75 X 3.80 2 4.70
27.12 22:30

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино не думает, что его команда испытывает проблемы с дисциплиной. Отметим, что в этом розыгрыше Премьер-лиги «синие» лидируют по количеству жёлтых карточек. Игроки «Челси» получили 58 горчичников в чемпионате.

«Не думаю, что у «Челси» проблемы с дисциплиной. Тот же Коул Палмер проводит первый сезон в качестве игрока основы. Игрокам не всё равно, они хотят побеждать и расстраиваются, когда не могут этого сделать. Нам нужно лучше читать игру», – цитирует Почеттино Mail Sport.

Из-за перебора жёлтых карточек «Челси» в завтрашнем матче не помогут Коул Палмер и Рахим Стерлинг.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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