Почеттино: «Не думаю, что у «Челси» проблемы с дисциплиной»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино не думает, что его команда испытывает проблемы с дисциплиной. Отметим, что в этом розыгрыше Премьер-лиги «синие» лидируют по количеству жёлтых карточек. Игроки «Челси» получили 58 горчичников в чемпионате.

«Не думаю, что у «Челси» проблемы с дисциплиной. Тот же Коул Палмер проводит первый сезон в качестве игрока основы. Игрокам не всё равно, они хотят побеждать и расстраиваются, когда не могут этого сделать. Нам нужно лучше читать игру», – цитирует Почеттино Mail Sport.

Из-за перебора жёлтых карточек «Челси» в завтрашнем матче не помогут Коул Палмер и Рахим Стерлинг.