«Эвертон» будет требовать за Онана более 70 миллионов евро

«Эвертон» повесил ценник на своего опорного полузащитника Амаду Онана, который проводит второй сезон в Английской премьер-лиге. По информации от The Athletic, «ириски» будут требовать за бельгийского футболиста более 70 миллионов евро.

Источник сообщает, что команда Шона Дайча намерена продать Онана заметно дороже, чем «Саутгемптон» продал Ромео Лавию в лондонский «Челси». Напомним, 19-летний бельгиец обошёлся «пенсионерам» в 62 миллиона евро.

«Эвертон» в настоящий момент занимает шестнадцатое место в Английской премьер-лиге. Это при том, что команду ранее лишили 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.