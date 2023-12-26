Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» будет требовать за Онана более 70 миллионов евро

26 Декабря 2023 • 13:05 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
1 5.90 X 4.05 2 1.57
27.12 23:15

«Эвертон» повесил ценник на своего опорного полузащитника Амаду Онана, который проводит второй сезон в Английской премьер-лиге. По информации от The Athletic, «ириски» будут требовать за бельгийского футболиста более 70 миллионов евро.

Источник сообщает, что команда Шона Дайча намерена продать Онана заметно дороже, чем «Саутгемптон» продал Ромео Лавию в лондонский «Челси». Напомним, 19-летний бельгиец обошёлся «пенсионерам» в 62 миллиона евро.

«Эвертон» в настоящий момент занимает шестнадцатое место в Английской премьер-лиге. Это при том, что команду ранее лишили 10 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Амаду Онана трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Декабря
14:20
Бесплатный прогноз и ставка на матч Эвертон — Манчестер Сити АПЛ — 27 декабря 2023
14:04
Прогноз на точный счёт матча Эвертон – Манчестер Сити чемпионата Англии – 27 декабря 2023
13:05
«Эвертон» будет требовать за Онана более 70 миллионов евро
12:57
Аллегри отказался от трансфера Филлипса
25 Декабря
13:55
«Манчестер Сити» купит Эчеверри в январе, но оставит его в «Ривер Плейте» до конца сезона
11:51
Нападающий «Болоньи» – одна из главных трансферных целей «Манчестер Сити»
00:00
Родри: «В детстве я пытался подражать Зидану, но затем понял, что он играет иначе»
24 Декабря
22:19
Хулиан Альварес: «Я выиграл все трофеи, но не собираюсь на этом останавливаться»
21:58
Аллегри пока не одобрил подписание Филлипса
14:34
Балахнин оценил результаты «Манчестер Сити»
10:33
Гвардиола следит за игроками «Флуминенсе»
23 Декабря
19:40
Родри подтвердил, что сыграет против «Эвертона»
22 Декабря
22:47
«Манчестер Сити» рискует вновь потерять Родри
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
6 мин
Ньюкасл Ньюкасл
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
0
0
1.36 5.00 8.60
Видео
26.12.23 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун Лутон Таун
2.27 3.45 3.15
Видео
26.12.23 в 18:00
Борнмут Борнмут
Фулхэм Фулхэм
2.28 3.55 3.05
Видео
26.12.23 в 20:30
Бёрнли Бёрнли
Ливерпуль Ливерпуль
9.20 5.80 1.30
Видео
26.12.23 в 23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла Астон Вилла
2.13 3.35 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 26 Декабря
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» назвал стартовый состав на матч с «Ноттингем Форест»
14:57 · Англия. Премьер-лига
​«Олд Траффорд» могут снести 1
14:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Да, он тяжёлый человек»: Дмитрий Черышев высказался о работе с Эмери
14:31 · Англия. Премьер-лига
​60 лет назад в Boxing Day в чемпионате Англии было весело – 66 голов в десяти матчах!
13:59 · Англия. Премьер-лига
Аллегри хочет видеть в «Ювентусе» полузащитника «Тоттенхэма»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Регилон: «Астон Вилла» очень хорошо играет, матч будет интересным»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Не думаю, что у «Челси» проблемы с дисциплиной»
13:05 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» будет требовать за Онана более 70 миллионов евро
12:57 · Англия. Премьер-лига
Аллегри отказался от трансфера Филлипса
12:15 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис: «Похоже, на «Арсенале» порча»
12:08 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Болельщики «Манчестер Юнайтед» разочарованы в нас, мы должны всё исправить»
11:31 · Англия. Премьер-лига
Петрович: «Никогда не мог представить, что окажусь в «Челси»
10:54 · Англия. Премьер-лига
5 европейских грандов интересуются бразильским форвардом
10:40 · Англия. Премьер-лига
Дуайт Йорк высказался о кризисе «Манчестер Юнайтед»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Хююпя высказал мнение о Роналдо и Анри
Все новости
Рекомендуем