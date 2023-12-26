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4 гранда АПЛ и «ПСЖ» претендуют на Хвичу

26 Декабря 2023 • 13:04 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия пользуется большм спросом на трансферном рынке. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Экрема Конура.

Согласно сведениям источника, в споре за грузинского игрока сойдутся «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль» и «ПСЖ».

Срок действующего контракта Хвичи с неаполитанским клубом рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А Кварацхелия провел 16 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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