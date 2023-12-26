Канчельскис: «Похоже, на «Арсенале» порча»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался касательно шансов лондонского «Арсенала» стать чемпионом Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«В конце чемпионата проваливаются. Эту тенденцию замечаю лет 10. Похоже, это порча. В этом сезоне у «Арсенала» ничего не изменится. «Арсеналу» будет непросто», - передает слова Канчельскиса ODDS.ru.

После 18 туров Английской премьер-лиги «канониры» набрали 40 баллов и располагаются на первой строчке в турнирной таблице. Подопечные Микеля Артеты опережают идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко.