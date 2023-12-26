Тен Хаг: «Болельщики «Манчестер Юнайтед» разочарованы в нас, мы должны всё исправить»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что команде нужно реабилитироваться перед болельщиками за неудачные результаты в нынешнем сезоне.

«Знаю, что болельщики разочарованы в нас. Мы обязаны исправить это. Команда очень ценит поддержку фанатов, несмотря на все неудачи. Они все время за нас, это очень приятно», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба манкунианского гранда.

«Манчестер Юнайтед» провально выступил в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе. В турнирной таблице Премьер-лиги подопечные тен Хага располагаются лишь на восьмой позиции. В ближайшем матче «красные дьяволы» встретятся с «Астон Виллой».