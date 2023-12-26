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Петрович: «Никогда не мог представить, что окажусь в «Челси»

26 Декабря 2023 • 11:31 Комментировать
Челси
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Кристал Пэлас
1 1.75 X 3.80 2 4.70
27.12 22:30

Голкипер лондонского «Челси» Джордже Петрович не мог представить, что окажется на «Стэмфорд Бридж». Напомним, ранее серб выступал в МЛС, но летом «Челси» провернул его трансфер.

«Никогда не мог представить, что окажусь в «Челси». На этом уровне всё происходит быстрее. Мы много работаем над мелкими деталями. Между всеми голкиперами хорошие отношения, мы всегда подталкиваем друг друга вперёд», – цитирует Петровича журналист Саймон Филлипс.

Петрович провёл за «Челси» 4 матча во всех турнирах, где пропустил 4 гола. Джордже является основным вратарём клуба на момент травмы Роберта Санчеса.

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Евро-Футбол.Ру,
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