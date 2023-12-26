5 европейских грандов интересуются бразильским форвардом

Нападающий «Палмейраса» Эстеван Виллиан пользуется большим спросом среди европейских клубов. Об этом информируют журналисты Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, в подписании игрока заинтересованы каталонская «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити».

16-летний Эстеван уже дебютировал за первую команду «Палмейраса». В футболке сборной Бразилии U17 форвард провел пять поединков и отметился тремя забитыми мячами.

Футболист ранее заявлял, что хочет выступать за «Барселону», однако каталонцы не готовы заплатить отступные в размере 60 миллионов евро.