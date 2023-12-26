Дуайт Йорк высказался о кризисе «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк высказался о состоянии «красных дьяволов» в последние годы.

«В последнее время «МЮ» очень непросто. Хуже всего то, что «Манчестер Сити» сносит всех на своем пути, что и сделал с «красными дьяволами» в финале Кубка прошлого сезона. У нас был шанс помешать их треблу, но мы не смогли сделать это», - передает слова Дуайта таблоид Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» повально провел первую половину сезона-2023/2024. Подопечные Эрика тен Хага вылетели из Лиги чемпионов на групповой стадии, а в таблице Премьер-лиге команда занимает лишь восьмое место.