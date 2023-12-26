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Хююпя высказал мнение о Роналдо и Анри

26 Декабря 2023 • 09:46 Комментировать

Экс-защитник «Ливерпуля» Сами Хююпя назвал соперников, против которых ему было играть сложнее всего.

«Тьерри Анри доставил мне много проблем, у него было се на высшем уровне. Было тяжело выдерживать его темп. Я поиграл против Роналдо в его лучшие годы. Он был очень хорош. Его скорость и быстрые перемещения – это нечто. Роналдо был силен как бык», - передает слова Сами таблоид Daily Mail.

Хююпя известен по карьере в «Ливерпуле». Финн защищал цвета мерсисайдского гранда с 1999 по 2009 год. За сборную своей страны он провел 105 поединков и отметился пятью забитыми мячами.

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