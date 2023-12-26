«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Жироны»

Атакующий полузащитник Савио, выступающий в аренде за «Жирону», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в подписании 19-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити». Английский клуб готов заплатит «Труа», владеющему правами на игрока, 30 миллионов евро за трансфер.

В нынешнем сезоне Савио провел 20 поединков за «Жирону». Вингер записал на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца сезона.