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«Манчестер Сити» нацелился на игрока «Жироны»

26 Декабря 2023 • 09:40 Комментировать

Атакующий полузащитник Савио, выступающий в аренде за «Жирону», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, в подписании 19-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити». Английский клуб готов заплатит «Труа», владеющему правами на игрока, 30 миллионов евро за трансфер.

В нынешнем сезоне Савио провел 20 поединков за «Жирону». Вингер записал на свой счет пять забитых мячей и пять голевых передач. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до конца сезона.

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