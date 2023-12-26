Тен Хаг рассказал об ответственности игроков «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка с бирмингемской «Астон Виллой» в чемпионате Англии.

«Я должен взять на себя ответственность. Это также касается и футболистов. Нам нужно двигаться вперед вместе. Мы должны стать командой, которая будет побеждать в матчах. Каждому игроку нужно внести свой вклад в выполнение этой задачи», - передает слова специалиста Guardian.

Поединок «Манчестер Юнайтед» против «Астон Виллы» состоится сегодня, 26 декабря, на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.