Три гранда АПЛ хотят купить Киммиха

Звездный хавбек сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может трудоустроиться в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Fichajes.

В списке претендентов на немецкого полузащитника фигурируют три клуба. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле» и «Манчестер Сити».

Напомним, что Киммих защищает цвета «Баварии» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 поединках за немецкий гранд, в которых записал на свой счет один забитый мяч и шесть голевых передач. Трудовой договор Йозуа рассчитан до лета 2025 года, а его трансферный ценник – 75 миллионов евро.