Грилиш рассказал о трудностях работы с Гвардиолой

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.

«Работать под руководством Гвардиолы – это невероятное чувство. Но это также очень тяжело. В своем дебютном сезоне я старался изо всех сил, чтобы адаптироваться. Когда из команды уходят опытные футболисты и приходят новички, требуется какое-то время, чтобы понять все идеи наставника», - передает слова хавбека Sky Sport.

В нынешнем сезоне Грилиш провел за «Манчестер Сити» 20 поединков во всех турнирах. Полузащитник записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.