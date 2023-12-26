Тен Хаг - об игроке «Манчестер Юнайтед»: «У этого парня большое будущее»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру 19-летнего защитника команды Вилли Камбвала. Игрок провел 84 минуты в проигранном матче с «Вест Хэмом» (0:2).

«Вилли показал, что он способный парень. У него большое будущее. Конечно, ему нужно много работать над собой, но его потенциал виден невооруженным глазом. Я доволен его игрой», - приводит слова нидерландского специалиста журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Камбвала является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед».

По итогам 18 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 28 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице.