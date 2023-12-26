Защитник «Манчестер Юнайтед» Варан решил, где хочет продолжить карьеру

Защитник «МЮ» Рафаэль Варан определился с планами на будущее. Согласно сведениям Lequipe, французский футболист решил продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Варан недоволен количеством игровой практики на Туманном Альбионе и хочет попробовать свои силы на Ближнем Востоке. В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в 14 поединках за манкунианцев и отметился одним забитым мячом.

Ранее в прессе ходили слухи о возможном возвращении Рафаэля в мадридский «Реал», цвета которого он защищал с 2011 по 2021 год.

Контракт Варана с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.