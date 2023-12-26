«Манчестер Сити» - лучший в АПЛ по очкам в 2023 году

«Манчестер Сити» стал лучшим в Английской премьер-лиге по количеству набранных очков в 2023 году, об этом рапортует Squawka. Подопечные Хосепа Гвардиолы записали на свой счет 87 баллов за календарный год.

На втором месте расположилась бирмингемская «Астон Вилла» (82), а топ-3 замкнул лондонский «Арсенал» (81).

Уходящий год стал для «Манчестер Сити» самым успешным в клубной истории. «Горожане» выиграли пять турниров: Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем розыгрыше АПЛ команда Гвардиолы занимает пятое место, отставая от лидера на шесть очков.