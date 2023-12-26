Без Роналду и Месси: названы 10 самых влиятельных футболистов в истории

Журналисты портала FourFourTwo назвали самых влиятельных игроков за всю историю футбола. Первое место в этом топе занял англичанин Вив Андерсон. На втором месте расположился уругваец Хосе Андраде, а тройку лидеров замкнул аргентинец Осси Ардилес.

Стоит отметить, что в этот рейтинг попал бывший голкипер сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин. Он расположился на 49-й строчке.

В десятку самых влиятельных игроков в истории футбола также были включены: Франко Барези (Италия), Франц Беккебауэр (Германия), Дэвид Бекхэм (Англия), Джордж Бест (Северная Ирландия), Жан-Марк Босман (Бельгия), Эрик Кантона (Франция) и Амадео Карризо (Аргентина).