Тен Хаг ответил на вопрос о продаже Марсьяля

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, занимающий пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», высказался о потенциальном трансфере французского форварда Антони Марсьяля.

«Марсьяль? Когда появятся новости, я вам все сообщу. Но его продажа не является нашей целью», - передает слова наставника инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 19 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Контракт 28-летнего нападающего с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость Антони в 15 миллионов евро.